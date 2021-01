Gabriel Veron e Marcos Leonardo podem se tornar os mais jovens campeões da Libertadores por Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos vão protagonizar um dos jogos mais importantes da história do confronto no próximo sábado (30), às 17h, no Maracanã, na grande final da Libertadores.

Com campanhas marcadas de destaques de ambos os lados, dois personagens chamam a atenção pela idade: Marcos Leonardo, do Santos, de 17 anos, e Gabriel Veron, do Palmeiras, de 18 anos

Os dois são os jogadores mais jovens do atual elenco e podem continuar a quebrar recordes como já fizeram na competição. Quem conquistar o título escreverá um capítulo a partida na história de seus respectivos clubes.

Artilheiro da base e joia santista, Marcos Leonardo é o segundo mais jovem a atuar pelo Santos em uma Libertadores (atrás apenas de Rodrygo) e pode se tornar o campeão mais novo da competição na história do clube neste sábado.

Na atual edição, o atacante se tornou o sexto mais jovem de toda a história a marcar um gol na competição, na vitória por 2 a 1 diante o Defensa Y Justicia, na Vila Belmiro. O menino da Vila soma 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate em 43 minutos em campo, além do gol marcado.

Um dos destaques do alviverde desta edição, Gabriel Veron já havia feito história em 2019. Quando tinha 17 anos, três meses e dois dias, em 05/12/2019, o atual camisa 27 se tornou o segundo jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras em todos os tempos.

Ao marcar na goleada contra o Tigres-ARG em 2020 colocou o seu nome na história como o mais novo jogador a fazer um gol pelo clube na Libertadores. O atacante atuou em 7 jogos, marcou 3 gols e concedeu uma assistência.

De acordo com os dados oficiais do Palmeiras, Veron já foi o jogador mais jovem a ter sido campeão neste século ao vencer o Campeonato Paulista 2020 e pode aumentar seu currículo na conquista da Libertadores, além de ser o mais jovem da história, ultrapassando o volante Tiago Silva que com 20 anos (04/04/1979), foi campeão da Libertadores em 1999.