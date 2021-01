Gabriel Veron e Zé Rafael treinam e devem pegar o River Plate

Em treino feito na manhã deste domingo, o Palmeiras ganhou duas boas notícias para a partida contra River Plate, na terça-feira, às 21h30, pela semifinal da Conmebol Libertadores: Gabriel Veron e Zé Rafael estão perto de retorno.

O atacante foi a principal novidade durante a atividade. Ele fez um trabalho com bola após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Veron não teve qualquer limitação e deve voltar diante dos argentinos.

Zé Rafael sofria com uma infecção no pé esquerdo e preocupava. No entanto, o meio-campista também participou da atividade e deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida.

Gabriel Silva, que sofria com um problema muscular, também participou da atividade. O treino teve destaque na parte tática, transições ofensivas e defensivas. Além disso, o português intensificou a marcação e outras movimentações.

O Palmeiras viaja ainda neste domingo para Buenos Aires. A última atividade, já em solo argentino, será na segunda-feira, véspera da partida.

Abel tem apenas uma dúvida para a partida. Danilo e Patrick de Paula brigam por uma vaga no meio-campo. Provável time: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Luiz Adriano e Rony.