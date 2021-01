Gabriel Veron participa de último treino do Palmeiras antes de viagem à Argentina

O Palmeiras realizou na manhã deste domingo seu último treinamento na Academia de Futebol antes de viajar à Argentina. O atacante Gabriel Veron participou da atividade comandada pelo técnico Abel Ferreira e deve ficar à disposição para o confronto com o River Plate.

Diagnosticado com lesão na coxa direita, Veron desfalcou o Palmeiras no recente triunfo sobre o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil. Neste domingo, de acordo com informação publicada pelo clube, o atacante participou do treinamento integrado ao restante do elenco.

Já o atacante Gabriel Silva, vetado contra o América-MG por edema na coxa direita, deixou a movimentação pouco antes do final para um complemento físico à parte. Assim como no sábado, o meio-campista Zé Rafael, recuperado de infecção no pé esquerdo, participou de forma integral dos trabalhos.

Durante uma hora, em uma atividade posicional, os atletas trabalharam transições ofensivas e defensivas, marcação e outros tipos de movimentações. Estacas espalhadas pelo gramado da Academia de Futebol simularam o posicionamento dos atletas do River Plate.

O técnico português Abel Ferreira deve escalar o seguinte time titular na Argentina: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano.

O Palmeiras segue para a Argentina neste domingo e faz se último treinamento na tarde de segunda-feira. O confronto com o River Plate, válido pela semifinal da Copa Libertadores, está marcado para as 21h30 (de Brasília) de terça, no Estádio Libertadores de América.