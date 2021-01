Galã de Amor Sem Igual, ator quer ser substituto de Gugu em reality da Record · .

Vilão de Amor Sem Igual, Juan Alba já está em clima de despedida da novela, mas ainda não pensa em descanso. O ator confessou que gostaria de substituir Gugu Liberato (1959-2019) como apresentador do Canta Comigo na Record. “Vou ficar torcendo até os 48 [minutos] do segundo tempo”, disse ele.

Gugu ainda não chegou a ser substituído no Canta Comigo, que teve sua segunda temporada exibida em 2019. O apresentador já havia gravado todos os episódios antes de sua morte. A terceira edição, que seria realizada em 2020, foi adiada por causa da pandemia da Covid-19. Apenas o Canta Comigo Teen foi ao ar no ano passado sob o comando de Rodrigo Faro.

“Tenho esse grande desejo. Até então, não houve uma movimentação da Record de que isso poderia acontecer. Mas a vontade continua bem forte”, admitiu o galã. “Vou torcer para que me deem essa oportunidade”, completou ele, em entrevista ao jornal Extra.

O ator ainda relembrou sua relação com o comunicador na época em que ambos trabalhavam no SBT. “Cruzei com o Gugu em alguns eventos, tivemos a oportunidade de nos ver na Record, e ele sempre foi muito carinhoso e generoso comigo”, relatou.

Nas redes sociais, Alba ganhou o título de “Meu Malvado Favorito”, uma referência à sequência de filmes infantis de mesmo nome, graças ao seu papel como Ramiro em Amor Sem Igual.

“Todo o meu trabalho foi feito para que ele não se tornasse um vilão chato. Era um cara que sempre repreendia as pessoas, manipulava… Existia uma linha muito tênue entre o carismático e o insuportável. Eu adorei o feedback que recebi do público”, agradeceu Juan.

O último capítulo de Amor Sem Igual irá ao ar nesta segunda-feira (18), a partir das 20h45, na Record.