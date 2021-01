Galhardo sofre lesão na panturrilha e desfalca vice-líder nas próximas rodadas do Brasileirão

O Internacional terá um grande desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (12), o clube confirmou a lesão muscular na panturrilha esquerda de Thiago Galhardo, artilheiro da competição, com 16 gols.

O Colorado não informou quando o meia-atacante deverá estar à disposição do técnico Abel Braga novamente, mas comunicou que o jogador está fora “dos próximos jogos”.

No domingo (17), o Inter vai receber o Fortaleza, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Brasileirão. Já na quarta-feira (20), a equipe gaúcha visita o líder São Paulo, no Morumbi. A tendência é que Galhardo seja baixa nos dois confrontos. O camisa 17 receberá avaliação médica semanalmente, visando uma rápida recuperação.

Por outro lado, Edenílson e Yuri Alberto retornam diante do Fortaleza, após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ambos deverão estar entre os titulares no duelo contra o clube cearense.

Também nesta terça-feira, o elenco do Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante. Sob o comando de Abel Braga, o grupo colorado realizou o primeiro treino após a vitória sobre o Goiás, no último domingo.

Thiago Galhardo durante jogo entre Internacional e Grêmio, pela Libertadores Getty Images

Enquanto os atletas que iniciaram o duelo contra o time goiano fizeram exercícios físicos e regenerativos, o restante do plantel foi ao gramado para uma atividade tática contra garotos das categorias de base do Inter.

Atualmente, o Colorado é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, três a menos que o São Paulo. Com sete vitórias consecutivas, sendo cinco pela competição nacional, o Internacional atravessa seu melhor momento desde a chegada de Abel Braga.