Gallardo banca Armani titular no gol e deixa em aberto possibilidade de sair do River em caso de eliminação para o Palmeiras

Em coletiva nesta segunda-feira, antes do jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, deixou em aberto a possibilidade de entregar o cargo na equipe de Buenos Aires em caso de eliminação no torneio continental.

Vale lembrar que o clube alvirrubro, que perdeu a partida de ida por 3 a 0, já está eliminado do Campeonato Argentino, devido à derrota para o Independiente, no último final de semana.

“Não estou aqui para falar da minha continuidade. Quando terminar nossa participação na Copa, vou fazer um balanço do ano para ver se tenho mais razões para seguir ou não seguir. Quando terminar este mês, aí falaremos de novo para ver como seguimos”, salientou.

Gallardo também saiu em defesa de seu elenco, disparando contra as fortes críticas feitas pela imprensa argentina depois dos últimos resultados do River.

“Parece que agora somos um desastre, e não somos. Somos uma equipe que cometeu erros. A questão é não se confundir ou se desesperar com o que te faz pensar que o time é ruim, apagado, que deu facilidades… Todas aquelas coisas que falam contra nós de forma negativa. Eu tenho que sentar com minha equipe de trabalho e com meus jogadores e dizer a eles que somos algo totalmente diferente. Você não chega a essas instâncias por acaso ou por ser uma equipe que comete muitos erros. Tenho que ter muita calma para detectar os problemas desses jogos sem me confundir”, discursou.

Marcelo Gallardo durante jogo entre River Plate e Palmeiras, pela Libertadores EFE

Além disso, ele garantiu que o goleiro Franco Armani, que falhou nos jogos contra Palmeiras e Independiente, está assegurado como titular, dando prova de que segue “abraçando” seus jogadores.

“Armani vai jogar amanhã. Isso nunca esteve em dúvida. Ele é um goleiro de nível de seleção, um atleta que já nos deu muitas alegrias. Todos cometem erros, mas eu dou tranquilidade a ele para que amanhã ele possa entrar em campo com a segurança que sempre nos deu”, afirmou.

Por fim, Gallardo destacou que, mesmo com o resultado adverso na ida, os Millonarios seguem sendo mentalmente fortes e podem buscar uma vitória épica no Allianz Parque.

“Tentaremos deixar essa negatividade que estar no ar de lado, abstrair e ter só boas energias, de forma que a gente consiga manter apenas uma coisa na memória: o que nós somos. Sempre fomos uma equipe muito competitiva, com mentalidade forte nas situações adversas. Tivemos a grandeza de passar por muitos contratemos nos últimos anos”, recordou.

“Amanhã [terça-feira] seremos uma equipe completamente competitiva, e, se perdermos, será uma derrota sendo um time competitivo. Tenteremos seguir sendo o que sempre fomos e acreditando nas convicções que sempre tivemos juntos em todos esses anos”, finalizou.