Gallardo deve permanecer no River e frustra intenção do Flamengo

O sonho do Flamengo em contar com o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, ficou mais distante nesta quarta-feira. O argentino tinha sua saída especulada do clube portenho, mas após reunião com a diretoria, praticamente acertou sua permanência.

Embora nem o clube nem o treinador tenham confirmado a continuidade do comandante, Gallardo chegou cedo em Ezeiza para dar início à pré-temporada do River Plate. A atividade contou com a presença do presidente Rodolfo D’Onofrio e do secretário técnico Enzo Francescoli.

As especulações sobre a saída de Gallardo aumentaram com a possibilidade de um desmanche do elenco do River Plate após a eliminação na Libertadores. Jogadores como Enzo Pérez, Montiel, Borré, De La Cruz, Nacho Fernández e até o goleiro Armani ainda não têm a permanência assegurada.

Entretanto, o River não recebeu propostas por nenhum dos atletas, e Gallardo, por enquanto, começará o trabalho com o mesmo grupo.

Treinador mais vitorioso da história do time argentino, Gallardo foi alvo de uma invasão de torcedores rubro-negros em suas redes sociais nos últimos dias. Os flamenguistas enviaram muitas mensagens para o treinador pedindo sua vinda.