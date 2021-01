Galo treina nesta segunda-feira para enfrentar o Santos e manter vivo o sonho de título

Ao término da 32ª rodada, o Atlético-MG ficou mais distante da liderança do Brasileirão. O Galo perdeu para o Vasco e agora oito pontos separam a equipe mineira da ponta. Sem tempo para lamentar, o elenco treina para o confronto contra o Santos.

O elenco atleticano se apresentou nesta segunda-feira, na Cidade do Galo. Comandados por Sampaoli, os jogadores encerram a preparação para o confronto contra o Santos – que deve ir a campo com uma equipe alternativa por conta da Libertadores.

“Não acredito que tenha time reserva ou titular. Quem entra é o Santos, independente disso. É um jogo difícil, mas temos que buscar impor o nosso ritmo que a gente vem dentro de casa, não podemos mais perder pontos. A gente acredita muito no título ainda e é isso que vamos buscar”, disse o volante Jair.

“Acredito que tenho aprendido muito com o Sampaoli. Se não o melhor, é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei. É importante para o jogador fazer várias funções, ainda mais da forma que a gente joga, propondo o jogo e buscando o ataque o tempo todo. Acredito que tenho evoluído e espero aprender ainda mais com ele”, comentou o atleta sobre o trabalho do treinador.

O Galo entra em campo na próxima terça-feira, às 20h, no Mineirão. O Atlético tenta diminuir a vantagem do Inter de oito para cinco pontos.