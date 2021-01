Game of Thrones: HBO fará série spin-off de Dunk e Egg

De acordo com a Variety, a HBO está desenvolvendo uma série prequel de Game of Thrones baseada nos livros de George R.R. Martin sobre Dunk, também conhecido como Ser Duncan, the Tall, e Egg, que na verdade é Aegon V Targaryen.

A trama acontece cerca de um século antes dos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, adaptadas em oito temporadas, de 2011 a 2019, na emissora.

Inicialmente, Martin havia dito, em diversas entrevistas, que não estava em seus planos produzir uma nova série baseada nesses livros. A coleção Dunk and Egg é composta por três romances: O Cavaleiro Andante, publicado originalmente em 1988, A Espada Juramentada, lançado em 2003, e O Cavaleiro Misterioso, de 2018.

(Reprodução)Fonte: HBO

Game of Thrones: novas séries prometem novidades ao público da HBO

Além da série focada em Dunk e Egg, a HBO também está desenvolvendo uma outra prequel. Trata-se de House of the Dragon, que foi cocriada pelo autor original em parceria com Ryan J. Condal.

A trama se passa cerca de 300 anos antes de Game of Thrones, mostrando o início do declínio da Casa Targaryen. Miguel Sapochnik, diretor de alguns episódios da série, atua como showrunner, ao lado de Condal.

Entre os protagonistas estão Matt Smith, como o Príncipe Daemon Targaryen, e Paddy Considine como o Rei Viserys. O elenco ainda inclui as participações de Olivia Cooke e Emma D’Arcy, interpretando, respectivamente, Alicent Hightower, a filha da Mão do Rei, e a Princesa Rhaenyra Targaryen, filha mais velha de Viserys.

Sobre Dunk and Egg, ainda há poucas informações disponíveis acerca do novo projeto, além do que já se sabe até a essa altura. Ao que tudo indica, George R.R. Martin também estará envolvido diretamente na produção e condução dos episódios, supervisionando o texto e a direção acerca dos seus personagens.

Dessa forma, só nos resta aguardar por mais novidades!