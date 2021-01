Gamificação no Suporte e Atendimento

Gamificação e as demandas da empresa

Gamificação é um conceito inovador que chegou ao mercado por conta das mudanças do mercado, principalmente aos setores de atendimento e suporte ao cliente.

Trata-se de uma forma inovadora de gerir as equipes, amparando as demandas da empresa e motivando as equipes.

Campanhas motivacionais e qualidade do atendimento

Esse conceito pode ser usado para corroborar campanhas de motivação interna, bem como para transformar as equipes em times para uma competição saudável.

O conceito de gamificação no atendimento ao cliente traz resultados eficientes quanto ao TMA (tempo médio de atendimento), qualidade do atendimento e outras metas pertinentes ao negócio.

Suporte ao cliente otimizado

Já no que tange ao suporte ao cliente, a gamificação baixa o volume de chamados, o que pode ser de extrema importância para a empresa.

Por isso, muitas empresas que prestam serviço de atendimento ao cliente e suporte de modo geral, estão aderindo a esse conceito.

Atualmente no mercado há empresas que desenvolvem aplicativos de gamificação customizados para as empresas.

Competição saudável e inovações do mercado

Sendo assim, além de elaborar a competição de forma estratégica, a empresa pode acessar métricas que amparam as demandas quanto à gestão de pessoas.

Decerto que a gamificação é uma inovação que traz diversos benefícios para as equipes, bem como é uma maneira de a empresa se manter atualizada quanto as demandas do mercado.

Por isso, é importante considerar as inovações do mercado, ao passo que tais inovações aumentam as possibilidades de sucesso.