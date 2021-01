Garrafas de vinho envelhecido na ISS são trazidas pela SpaceX Dragon

A espaçonave de carga Dragon da Space X foi desacoplada da Estação Espacial Internacional (ISS) e retornou à Terra nesta terça-feira (12) com um carga altamente sofisticada a bordo: 12 garrafas de vinho tinto e 320 videiras.

A carga com a “bebida dos deuses” e canas de videira são parte de um programa de pesquisa agrícola chamado Mission WISE (Vitis Vinum in Spatium Experimentia), administrado pela start-up europeia Space Cargo Unlimited (SCU), sediada em Luxemburgo, que enviou o vinho para ser envelhecido no espaço por doze meses.

Em um comunicado à imprensa, a SCU esclareceu que o objetivo do experimento é investigar de que forma a radiação espacial e o ambiente de microgravidade afetam os componentes do vinho durante o processo de envelhecimento. As canas, de vinhas merlot e cabernet sauvignon, que chegarem do espaço serão comparadas com espécimes semelhantes mantidas na Terra.

Futuras pesquisas da SCU

Uma das 12 garrafas enviadas à ISS pela Mission WISE (Fonte: Space Cargo Unlimited/Reprodução)Fonte: Space Cargo Unlimited

A experiência com as garrafas e as vinhas são apenas o começo para a Mission WISE. O programa aprofundará a pesquisa em elementos-chave como levedura, bactérias, cristais, coloides e polifenóis, para apurar como o sabor e a composição química do vinho são afetados durante o processo de envelhecimento.

A investigação envolve apurar como as plantas se adaptam ao estresse das condições do espaço em combinação com estressores presentes na ISS, como temperatura, sal ou patógenos. Espera-se que a combinação desses efeitos forcem os organismos a evoluir naturalmente e se desenvolver além de suas capacidades natas iniciais.

A SCU anunciou em um tweet que pretende realizar uma degustação privada com os vinhos orbitais ainda no mês de janeiro, ocasião em que pretende revelar o nome oficial da bebida.