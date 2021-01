Gás de Xisto: Entenda essa fonte de energia

O gás de xisto tem origem orgânica e pode ser utilizado na geração de energia elétrica. Ele encontra-se em formações de rochas sedimentares.

Além disso, ele surge devido o processo de decomposição de matérias orgânicas, oriundas do calor e pressão presentes em áreas profundas do subsolo.

Dessa maneira, o gás de xisto tornou-se uma alternativa para geração de energia elétrica. Sua utilização se dá principalmente nos Estados Unidos, na geração de energia das indústrias e residências.

Fontes alternativas de energia podem aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso fique ligado no assunto, acompanhe!

Gás de Xisto nos Estados Unidos

Desde o início deste século o gás de xisto, vem ganhando bastante espaço na matriz enérgica dos americanos.

Além disso, o centro-oeste do país possui as maiores reservas do material, assim como tem a maior produção.

Ademais, cerca de 25% da produção, isto é, 30 milhões de barris da produção tem gás natural dos americanos, tem como origem o gás de xisto.

Como trata-se de um mercado em expansão no país, estima-se que até 2035 ele irá corresponder a até 46% da produção de gás natural do país.

Vantagens e Desvantagens do Gás de Xisto

Selecionamos as principais vantagens e desvantagens do gás de xisto, veja:

Vantagens

O gás de xisto gera baixos índices de poluição de gases do efeito estufa. Desse modo, ele corrobora para reduzir a poluição e o Aquecimento Global.

Quando comparado com o gás tradicional, ele possui ótima qualidade para ser usado em residências e indústrias na geração de energia elétrica.

Por conta disso, ele surge como uma fonte de alternativa em escala mundial, no uso de combustíveis fósseis e outras fontes sujas de energia.

Desvantagens

A principal desvantagem tornou-se a maneira que o gás de xisto acaba explorado. Afinal, eleencontra-se nas profundidades do solo e dessa maneira pode provocar a contaminação do solo, por conta do uso de produtos químicos.

Além disso, as perfurações podem provocar desestabilização do solo, provocando desmoronamentos e até mesmo pequenos abalos sísmicos.

O gás de xisto não é uma fonte de energia renovável

O custo inicial para exploração do gás de xisto é enorme, afinal encontra-se em profundidades de até 3.000 metros.