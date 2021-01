Gavião Arqueiro: Vera Farmiga aparece em vídeo de bastidores da série

Na última terça-feira (12), a atriz Vera Farmiga aproveitou um momento de pausa nas gravações da série Gavião Arqueiro, da Marvel, para compartilhar, por meio dos stories do Instagram, um vídeo no qual aparece comendo um biscoito com a marca da série. A publicação foi compartilhada também pelo Twitter em perfis de notícias da Marvel.

Essa é a primeira vez em que a atriz aparece caracterizada como Eleanor Bishop, a mãe de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), parceira direta de Clint Barton (Jeremy Renner) na série. Nos quadrinhos, a personagem possui uma narrativa bastante interessante e a expectativa é de que isso se mantenha na produção do Disney+.

Confira o vídeo:

Mãe de nós todos! Vera Farmiga, que está interpretando a mãe de Kate Bishop, compartilhou um Stories no set de Hawkeye pic.twitter.com/k9hlyPoiLr — Marvel News (@BRMarvelNews) January 12, 2021

Vera Farmiga integra elenco de Gavião Arqueiro, da Marvel

A trama de Eleanor passa por algumas revelações que acrescentam muito à narrativa de sua filha. Por algum tempo, a personagem foi dada como morta, deixando Kate para ser criada por seu pai, um grande empresário. No entanto, mais tarde é revelado que ela continua viva e trabalhando para a vilã Madame Masque.

Por mais que esse arco seja complexo para os conflitos desses personagens, ainda não há detalhes concretos se isso tudo será visto na série. Muito provavelmente, esse enredo pode ser melhor explorado em uma potencial 2ª temporada.

A série Gavião Arqueiro iniciou suas filmagens em dezembro de 2020, em Nova York. Na época, pouco se sabia acerca do elenco da produção. Mais tarde foram oficializadas as participações de alguns nomes como o de Vera Farmiga, Hailee Steinfeld e Florence Pugh.

Ainda não se sabe quando os trabalhos serão finalizados e também quando a série estreia no Disney+.

Resta-nos, portanto, aguardar por novidades acerca dos bastidores.