Gênero Textual – Como fazer uma resenha

Muita gente confunde a resenha com o resumo, mas os dois não são a mesma coisa!

Na resenha, você irá descrever, de forma sintetizada, uma obra ou acontecimento cultural, convidando o leitor a conhecê-lo. Diferente do resumo, nesse gênero textual você deverá fazer uma análise e um julgamento (de verdade ou de valor) sobre a obra ou o acontecimento de que está falando.

A produção de trabalhos acadêmicos tem uma gama enorme de opções. Uma dessas opções é a resenha. A resenha é bastante solicitada pelos professores e professoras na época da faculdade, principalmente em razão de seu aspecto objetivo e científico.

Em linhas gerais, é um gênero textual e possui características próprias.

ANTES DE TUDO: O QUE É UMA RESENHA?

Em primeiro lugar, a resenha tem a função de demonstrar uma análise de um objeto ou de um tema, para apresentar algumas relações entre suas propriedades e características mais importantes.

O objeto da resenha pode ser um livro, filme, artigo científico, peça de teatro, obras artísticas, partidas esportivas, textos e até videogames.

É importante fazê-la em um formato analítico, mas nunca na primeira pessoa. O texto deve ser escrito sem quebras, isto é, sem divisão de subtítulos.

Principais características

As principais características para escrever uma resenha de qualidade são:

Ser impessoal;

Imparcial;

Objetivo;

Concisão;

Ter caráter científico.

COMO FAZER UMA RESENHA

Como todo trabalho acadêmico, a resenha deve seguir as normas de formatação da ABNT.

Deve ser um texto objetivo. Então, a recomendação é que seu conteúdo seja de 06 a 10 parágrafos, o que totaliza algo em torno de duas laudas.

Você pode usar direto modelo do Mettzer. Mas, antes, vamos de passo a passo para como fazer uma boa resenha:

Identificação do estudante

Não se esqueça de se identificar. Dados como nome, curso que você está matriculado e a instituição de ensino é fundamental.

Informações sobre a obra

O primeiro passo da estrutura de uma boa resenha é sinalizar os dados bibliográficos como autor, título, data do lançamento.

Aqui você deverá apresentar a obra de forma sucinta e mencionar a divisão do objeto estudado (capítulos, obras, sessões).

Esse passo deve situar o leitor sobre o que vai ser analisado criticamente.

Descrição do Conteúdo

Agora quem está lendo, já tem todas as informações necessárias para entender seus pontos críticos, que vêm logo em seguida.

Neste sentido, em apenas um parágrafo, e de forma objetiva, faça um breve resumo da obra a ser analisada.

Análise Crítica

Agora é a hora da verdade!

Neste sentido, três parágrafos devem ser suficientes para você explicar objetivamente os principais pontos do objeto de estudo.

Aproveite este espaço para discorrer sobre argumentos relacionados à obra e seus aspectos mais relevantes.

Faça comparações, avalie a qualidade do conteúdo, as ideias centrais, sua pertinência com o tema, os argumentos de suporte, sua aplicação no contexto atual, etc.

Conclusão

Assim como um artigo científico, aqui também há um momento para finalizar o que foi dito com uma conclusão lógica sobre os fatos expostos.

Em outras palavras, você não precisa obrigatoriamente concordar com o autor ou recomendar a obra dentro da sua proposta de análise, desde que sua análise exponha os pontos que te guiaram a esse posicionamento.