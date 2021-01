Gênesis abre torneira e destrói o mundo em Arca de Noé; veja fotos do dilúvio · .

Arca de Noé, a segunda fase de Gênesis, chegará ao fim na próxima quarta (27) debaixo de 40 dias e 40 noites de chuvas ininterruptas. Escolhido por Deus, o personagem de Oscar Magrini lutará com unhas e dentes para defender a sua embarcação dos bandoleiros comandados por Zeno (Leonardo Medeiros) –no processo, um estúdio da novela da Record foi propositalmente inundado.

A emissora se desdobrou para construir uma arca de 35 metros no Casablanca Estúdios, no Rio de Janeiro. A equipe de computação gráfica vai inserir o navio por computação gráfica nas sequências que foram gravadas com o elenco nos cânions de Cambará do Sul (RS), com mais de 1 quilômetro de altitude.

“A água vai enchendo aquele cânion, e a arca começa a levantar. É uma coisa emocionante ver aquelas pessoas gritando, querendo salvar as suas vidas, mas que não acreditaram em Deus. É uma cena muito bonita”, entrega Magrini, que trocou a Globo pela concorrente depois de uma parceria de 30 anos para viver o patriarca bíblico.

A pandemia de coronavírus (Covid-19) também obrigou o diretor Edgard Miranda a fazer um “milagre da multiplicação” com cerca de 60 pessoas, já que não foi possível contar com os mais de 5 mil figurantes que participariam originalmente das gravações.

“Temos eventos com uma grandiosidade e magnitude absurda, como a sequência do dilúvio e a entrada dos animais da arca. Então o nosso referencial é cinematográfico. O espectador vai ver uma linguagem muito mais de série. A ideia era fazer o melhor e, com certeza, o resultado que o público vai ver no ar é algo que nunca foi visto antes”, elogia Miranda.

A Record também apostou nos efeitos práticos, em que não há intervenção digital, para criar um ambiente propício para os atores mergulharem em seus personagens. A emissora não poupou litros de água para submergir o antagonista vivido por Leonardo Medeiros e os moradores da cidade de Enoque, que serão castigados por Deus com o temporal interminável.

“A quantidade de água que aparece de todos os cantos… Eu nem entendia, nem esperava. Ela começou a subir um metro e meio dentro do cenário. Foi muito impressionante. Trabalho há 40 anos com filmagens e nunca vi uma coisa tão espetacular”, afirma Medeiros.

