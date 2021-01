Gênesis salta de fase no quarto capítulo e troca ‘largados e pelados’ por arca de Noé · .

Gênesis promoverá a primeira troca de fase nesta sexta (22), depois de apenas três capítulos exibidos pela Record. O folhetim bíblico deixará o jardim do Éden para trás a fim de seguir os passos de Noé (Bruno Guedes/Oscar Magrini). Ele será escolhido por Deus para construir a arca e recomeçar a humanidade após o dilúvio que exterminará os ímpios e injustos.

Com uma roupagem mais moderna e menos engessada, a produção foi além dos acontecimentos narrados pelo Livro Sagrado dos cristãos para discutir temas atuais. Em uma mistura de A Lagoa Azul (1980) com o reality Largados e Pelados, Adão (Carlo Porto) e Eva (Juliana Boller) tentaram explicar a origem do machismo, por exemplo –com argumentos fracos e rasos.

A segunda fase marca a estreia de Oscar Magrini na emissora de Edir Macedo depois de mais de 30 anos de parceria com a Globo. O galã afirma que a fé foi essencial para aceitar o convite do diretor Edgar Miranda para protagonizar apenas quatro episódios. Ele se converteu ao Cristianismo há 18 anos.

A emissora também investiu pesado em efeitos especiais para criar as sequências de inundação, além de construir uma arca de 35 metros de comprimento no Casablanca Estúdios, no Rio de Janeiro. O elenco ainda gravou à beira dos penhascos de Cambará do Sul (RS). “São cânions de mil metros de altura. Um lugar lindo”, elogia Magrini.

Os autores Camilo Pellegrini, Sthefani Ribeiro e Raphaela Castro voltarão a extrapolar os textos bíblicos para manter a audiência conquistada pelo Jardim do Éden. Controverso, o folhetim conseguiu angariar telespectadores que habitualmente não assistem à dramaturgia confessional com grandes acontecimentos e efeitos especiais.

Os roteiristas foram buscar inspiração em Noé (2014), de Darren Aronofsky, para impor um tom épico com direito a uma revolução liderada por Zeno (Leonardo Medeiros) para invadir a arca. Eles vão tomar a mesma liberdade poética dos escribas da Bíblia, que pegaram “emprestada” a lenda suméria de Gilgamesh para criar a narrativa do dilúvio.

Em ritmo acelerado, Gênesis ganha fôlego de série para prender a atenção do público, que realmente se mostrou curioso para ver as histórias do Pentateuco na linguagem de telenovela. A Record tenta fidelizar o espectador para segurá-lo nas fases mais longas e folhetinescas –são previstos 180 capítulos que serão exibidos ao longo de oito meses.

