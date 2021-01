Genshin Impact: confira dicas de builds para a arqueira Ganyu

A produtora MiHoYo atualizou Genshin Impact com os banners para adquirir Ganyu, a nova arqueira do game que possui 5 estrelas. Se você está procurando algumas dicas para criar as melhores builds para ela, seja para atuar como DPS, suporte ou mais focada em dano elemental ou em cadeia de Cryo, a criadora do game dá uma mostra do que ela pode fazer no campo de batalha.

Como é possível ver no vídeo mais abaixo, a personagem conta com um ataque normal que permite até seis disparos consecutivos, além de recorrer a golpes como a Flecha Congelante, a Lótus de Gelo para paralisar os inimigos e outros recursos passivos e ativos. Todos estes somados podem oferecer um leque de atuação mais variado para a arqueira, permitindo diversas possibilidades para o seu time.

Genshin Impact está disponível em versões para PC, PlayStation 4, Android e iOS.