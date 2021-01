Genshin Impact ganha trailer mostrando história no update 1.3

Genshin Impact está prestes a receber sua nova atualização, conhecida entre a comunidade pelo número 1.3. Depois de diversos trailers mostrando personagens, chegou a hora de vermos um pouco de como a história vai se desenvolver a partir da próxima semana.

Na gravação que está mais abaixo podemos ver a região de Liyue e seus guardiões. Entre os rostos que podemos ver no vídeo estão Xiao – isso, aliás, certamente fará com que ele seja oferecido com desconto por algumas semanas, tal como foi feito com outros personagens por um período de tempo no passado.

Vale lembrar que a atualização 1.3 para o game estará disponível a partir de 3 de fevereiro, então fique de olho para curtir todas as novidades assim que elas forem liberadas.

Genshin Impact está disponível em versões para PC, PlayStation 4, Android e iOS.