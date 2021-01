Genshin Impact teve cerca de 14 bilhões de slimes mortos em 2020

A produtora miHoYo revelou alguns dados bem curiosos sobre o seu jogo de sucesso Genshin Impact. Agora sabemos que, até o dia 29 de dezembro de 2020, nada menos que 14 bilhões de slimes e 17 bilhões de hilichurls foram mortos pelos aventureiros de plantão!

Mais precisamente, foram 14.413.178.335 de slimes e 17.246.232.841 de hilichurls. Entre outras curiosidades, agora sabemos que também foram roubados 7.542.521 ovos de ninhos de pássaro a cada dia! Confira os dados completos no twitter oficial da produtora:

Paimon here, with Issue No. 3 of the Teyvat Times for ya! Be sure to read up on all the latest happenings in Teyvat today~

*All data in this Teyvat Report is as of today, collected from the America, Europe, Asia, and TW, HK, MO Servers.#GenshinImpact pic.twitter.com/3gXwbXvC9I

— Paimon (@GenshinImpact) December 29, 2020