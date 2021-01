Geografia: Entenda o conceito de ‘poluição visual’ 

A poluição visual encontra-se principalmente em grandes centros urbanos, tendo em vista que ela está presente sobretudo em placas, outdoors, banners, faixas, automóveis, pichações, fios elétricos, acúmulo de lixo, entre outros.

Esse apelo visual presentes em grandes cidades, ocorre por conta da cultura de massa que visa aumentar o consumo das pessoas.

Além disso, o fenômeno cresceu sobretudo nas últimas décadas, deixando muitos locais sem a sua identidade original, ou seja, encobre a arquitetura original, patrimônio histórico, entre outros.

Essa promoção excessiva de informações empregadas em um espaço inadequado, leva os cidadãos a um enorme desconforto visual, afetando diretamente sua qualidade de vida, por conta da poluição visual.

Desse modo, um ambiente deteriorado visualmente por propagandas maçantes, pichações, lixo espalhado, acaba alienando e massacrando visualmente os indivíduos que passam por ele diariamente.

Ademais, a poluição visual acarreta na desarmonia estética dos centros urbanos. Assunto muito discutido por órgãos governamentais e ambientalistas, pois além de promover um desgaste visual do povo, também afeta diretamente o meio ambiente.

Por isso, a poluição visual poderá aparecer em avaliações de todo país. Seja por vestibulares, concursos públicos ou Enem. Fique ligado no assunto, acompanhe o artigo e saiba tudo sobre.

Poluição Visual: Causas e consequências

Muitas empresas predestinadas a geração do lucro a qualquer custo, crêem que a divulgação em massa de seus produtos em grandes cidades podem fazer a diferença nas vendas.

Dessa maneira, a poluição visual acabou tomando conta de várias cidades, sobretudo no início do século XX. Além disso, também houve o aumento da poluição luminosa e sonora, o que de fato afeta diretamente a saúde da população dessas localidades.

No entanto, além da poluição ocasionada pelas empresas, a própria poluição também pode contribuir para o aumento da poluição visual ao agredir o meio ambiente.

Ou seja, com a deterioração do patrimônio, pichações, descarte de resíduos em locais inadequados, entre outras atitudes.

Em síntese, a poluição visual também contribui para o aumento do stress, cansaço visual, transtornos psicológicos e problemas sanitários oriundos do excesso de lixo e resíduos.

Por fim, acontece o aumento de acidentes de trânsito por conta da distração dos condutores de automóveis frente a propaganda e informações excessivas.

Por conta disso, surgem problemas no campo da mobilidade urbana, pois a locomoção de pessoas acaba afetada pelo excesso de placas, postes, faixas, banners, entre outros.

Legislação

Visando melhorar a qualidade dos indivíduos que vivem em grandes centros urbanos afetados pela poluição visual. As cidades do Brasil tomam medidas restritivas pautadas na lei, buscando a melhoria do espaço urbano.

Desse modo, a cidade de São Paulo, por exemplo, resolveu implementar políticas públicas de combate a poluição visual através da “Lei n° 14.223/06.

Fonte: Notícias Concursos