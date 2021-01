Geografia: Entenda o que é a Taiga

A Taiga, conhecida também como Floresta de Coníferas ou Floresta Boreal, ela está presente em altas altitudes, encontradas no hemisfério norte.

A saber, ela fica localizada entre a Tundra e a Floresta Temperada, e por isso podem ser encontradas em algumas regiões da América do Norte, Europa e Ásia.

Além disso, a Taiga é considerada um dos maiores biomas do mundo, por isso possui uma gigantesca relevância para o meio ambiente, equilibrando o clima e o ar.

Vale dizer, que a Floresta Conífera tem sido explorada ilegalmente com desmatamento desenfreado, causando o desequilíbrio do meio ambiente.

A Taiga poderá aparecer em questões de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso fique ligado no assunto durante a preparação para as avaliações, acompanhe!

Clima da Floresta de Taiga

A Taiga encontra-se sobretudo das zonas temperadas e Antártida do planeta, dessa maneira fica localizada em regiões de clima subpolar.

Ou seja, temperaturas muito frias e contempladas com um clima seco de baixa umidade.

Ademais, possui grande amplitude térmica, com grandes variações, podendo chegar a -50°C no inverno e 20°C no verão.

A Taipa acaba tendo como característica um longo inverno seco, com frio extremo e dias mais curtos. Em contrapartida no verão tem-se um bom nível de chuvas, deixando o local úmido, além de dias mais longos.

Fauna e Flora da Região

Os animais e os vegetais se adaptam ao clima subártico, ou seja, contemplados com baixíssimas temperaturas com ventos fortes e presença de bastante neve.

Podemos destacar os principais animais presentes nas taigas, como:

Ursos

Linces

Alces

Lobos

Raposas

Esquilos

Castores

Renas

Veados

Lebres

Diversos insetos

E aves de diversos tamanhos

Ademais, apresenta uma floresta densa, onde a vegetação é arbustiva e formada principalmente por árvores coníferas.

Ou seja, com uma vasta presença de pinheiros, salgueiros, nogueiras, faias, abetos, bétulas, entre outras várias espécies.

Desse modo, por possuir árvores de folhagem densa, a presença de luz solar no interior da floresta é muito pequena. Por isso, tem-se a dificuldade de desenvolvimento da vegetação rasteira, deixando o solo pouco fértil em nutrientes.

Por fim, vale destacar que visualmente as árvores apresentam formato de cone. Trata-se de uma mecanismo para não acumular a neve que cai no durante o intenso inverno.