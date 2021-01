Geraldo Luís pede ajuda a espírito de Chacrinha em estreia do A Noite É Nossa · .

Geraldo Luís agora quer fazer rir na televisão. O apresentador de 49 anos que tanto levou o público a chorar nos domingos da Record, estreia nesta quarta-feira (20) o A Noite É Nossa, um programa de auditório para encerrar o dia do telespectador com entretenimento. Para ter sucesso na empreitada, ele admite que pede ajuda aos espíritos de seus ídolos da TV, como Abelardo Barbosa (1917-1988), o Chacrinha.

“Na estreia, eu sempre faço isso. Peço lá atrás da coxia: ‘Por favor, Flávio Cavalcanti [1923-1986], sopra alguma coisa no meu ouvido. Chacrinha, sopra alguma coisa. J. Silvestre [1922-2000] e Blota Júnior [1920-1999], soprem alguma coisa. Toda essa gente”, entregou ele em coletiva de imprensa promovida pela Record na segunda (18). Édson Cabariti Cury (1936-1998), o Bolinha, e Gugu Liberato (1959-2019) também são inspirações.

O pedido aos céus se deve principalmente porque o A Noite É Nossa é livremente inspirado nos programas populares de auditório. Geraldo tem a missão de fazer uma produção para a família brasileira como antigamente, mas nos moldes atuais.

“Todo esse tempo esperando por este momento [ele ficou oito meses fora do ar]. Para fazer uma atração para matar a saudade desses outros programas. No A Noite É Nossa, vamos fazer esse encontro com os programas de auditório que fizeram grande sucesso. Mas, agora, com uma releitura nova”, anunciou.

“Vai ser um programa para rir, porque de noite o povo quer rir e se emocionar. Eu não tenho vergonha de ser popular e de fazer televisão para o povo. E à noite, que é uma delícia. É um tesão assistir televisão de noite. Só que agora vocês terão um motivo para a noite ser nossa, rir, se emocionar e relembrar programas de auditório que fizeram tanto sucesso”, completou.

Para a missão, além de orar para os grandes comunicadores da história da televisão brasileira, Geraldo Luís também tratou de se cercar de personagens marcantes e conhecidos do público.

O repórter Rodolfo Carlos de Almeida, que fez sucesso no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000 por sua parceria com Cláudio Chirinian, o ET (1963-2010), é uma das apostas da Record, juntamente com Fabiola Gadelha e Célia Pinho, conhecida como a Rainha do Pará na Record de Belém.

Uma banda, bailarinas e uma equipe de palco, que ele chama de trupe, também estarão na atração. “Televisão tem essa magia do conjunto, e tenho a equipe do riso. Comigo vão estar o Silvio Santos cover, o Mução [Rodrigo Vieira Emerenciano], que é um sucesso de rádio, o Caroço, que foi um dos fenômenos aqui na Record na época do Programa do Ratinho, o Rodolfo. Esse cara tem história. Quem vai ser o novo parceiro dele?”, adiantou.

Rodolfo Carlos de Almeida: repórter do A Noite É Nossa

“O Anão [Marquinhos, o humorista Marcos Batista dos Santos] vai estar comigo, a Fofa Alves [Juliana Alves, mulher de Marquinhos]. A Célia Pinho! Agora, o Brasil vai conhecê-la, porque ela vai estar ao vivo com a gente. Então, vamos ter essa dinâmica desses repórteres, dessas brincadeiras, notícias e histórias dentro do A Noite É Nossa”, listou.

Prometendo um “saudosismo gostoso”, Luís exibirá em sua estreia uma entrevista exclusiva com Renato Aragão. Ele foi até a mansão do ex-Globo, no Rio de Janeiro, e foi recebido pela família do eterno Didi. A ex-paquita Andréa Sorvetão e o marido e cantor Conrado também estão na programação. E Tierry, intérprete da música Rita, será a atração musical.

“A questão da nostalgia sempre deu certo. As pessoas gostam de ver. E agora é a hora de trazer de volta essa televisão que marcou nossa época. O que a gente quer é voltar a fazer um programa em que a família fique junta no final da noite”, finalizou.

A Noite É Nossa será exibido às quartas-feiras, a partir das 22h45. Veja vídeo de divulgação da estreia: