Geromel renova contrato com o Grêmio até o final de 2022

O Grêmio renovou o contrato do zagueiro Pedro Geromel, de 35 anos, até dezembro de 2022. O jogador usou suas redes sociais para comemorar o novo vínculo.

O contrato anterior de Geromel se encerrava no final de 2021.

“Contrato renovado… feliz e honrado de seguir vestindo essa camisa!!! Vamos juntos Grêmio 👊🏻 obrigado torcida tricolor”, postou o jogador.

Segundo o jornal “Zero Hora”, Geromel pensa em encerrar a carreira no Grêmio e pode até renovar até 2023 ao fim do próximo vínculo.

No Grêmio desde 2014, Geromel conquistou três Gaúchos, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana com a camisa tricolor.