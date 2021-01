Geromel tem lesão no ligamento do tornozelo e ficará de fora da final da Copa do Brasil

O Grêmio contará com um sério desfalque no final da atual temporada e no começo da próxima. O zagueiro e capitão Pedro Geromel ficará até dois meses de fora dos gramados.

Geromel deixou o clássico contra o Internacional, vencido pelos colorados por 2 a 1, no último domingo após pisar de forma estranha no gramado.

O tricolor gaúcho divulgou uma nota nesta segunda-feira dizendo que foi constatada uma lesão no ligamento do tornozelo do zagueiro, que fazia seu retorno aos gramados após um mês.

Geromel ficará afastado de seis a oito semanas. Dessa forma, ele é desfalque na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras.

A decisão está marcada para os dias 11 e 17 de fevereiro. Mas caso o Palmeiras seja campeão da Conmebol Libertadores neste sábado, diante do Santos, a final aconteceria nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Mesmo no segundo cenário, o tempo de recuperação ainda não seria suficiente para ter Geromel em campo.