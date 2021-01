Gerson, do Flamengo, e Ramírez, do Bahia, são intimados a depor no STJD

Com inquérito aberto para apurar a denúncia de injúria racial sofrida por Gerson, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) intimou o meia do Flamengo a prestar depoimento em sua sede, no Centro do Rio de Janeiro, assim como o meia Ramírez, do Bahia, quem teria ofendido o atleta rubro-negro em partida do Campeonato Brasileiro, disputada em 20 de dezembro.

A informação foi publicada pelo “Globoesporte” e confirmada pelo LANCE!.

Os dois são aguardados no STJD no dia 3 de fevereiro. Gerson irá depor na parte da manhã, assim como o zagueiro Natan e o atacante Bruno Henrique, ambos companheiros de Flamengo, que foram convocados como testemunhas. O meia Ramírez, do Bahia, é aguardado na parte da tarde.

Flamengo e Bahia se enfrentaram, no Maracanã, em 20 de dezembro. Durante a segunda etapa, Gerson relata que Ramírez teria tido “cala boca, negro” durante uma discussão em campo. O atleta do Flamengo prestou depoimento, assim como outros envolvidos, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Centro do Rio de Janeiro.