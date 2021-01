Gestão Atual – Saúde Física e Mental

Qualidade de vida, saúde e demandas externas

A qualidade de vida no trabalho impacta diretamente na rotina do profissional, por isso, é muito importante que o empreendedor atue de forma estratégica para cuidar da sua saúde. Ao passo que possa amparar as suas demandas internas e considerar as demandas externas.

No entanto, não deve negligenciar a sua saúde física e mental. Talvez, anteriormente a era digital, as pessoas tivessem algum tipo de orgulho de falar que trabalham 24 horas, não dormem e não se cuidam.

Valores invertidos não geram sucesso

Porém, colocar a saúde em risco é um valor invertido, já que é muito mais importante que o gestor de uma empresa faça a gestão do tempo. Uma vez que ficar trabalhando sem interrupção gera prejuízos diversos.

Haja vista que pequenas pausas e o exercício físico torna as pessoas mais produtivas. Ao passo que evita estresse e até mesmo a estafa.

A estafa é um estado crítico que pode causar intensa fadiga, causando irritabilidade, tristeza, falta de memória, azia. São vários os fatores que podem variar de acordo com cada pessoa.

No entanto, uma pessoa que trabalha nesse grau de estresse, está se direcionando para ansiedade e depressão. Ao passo que esse fato se torna presente na tomada de decisão, que fica comprometida. Bem como a sua saúde física e mental.

Gestão Atual e tempo dividido

Por isso, a gestão de uma empresa na atualidade também depende de fatores pessoais. Pois, uma pessoa que cuida de si tende a ser uma pessoa de sucesso. Uma vez que o lado racional funciona melhor, e a pessoa se sente bem ao fazer exercícios, com a mente mais clarificada. Assim, a sua produtividade aumenta.

Pois, quando é feita uma gestão de tempo direcionada para o trabalho, a atividade se torna mais focada. Por isso, o sucesso depende de diversos fatores. Ao passo que não há sucesso profissional em detrimento da sua saúde.

Assim sendo, é necessário aliar essas duas vertentes, saúde e tarefas. Decerto, o equilíbrio é fundamental para que possa ter uma vida realmente longa e próspera.

Realizar atividade físicas constantes, mesmo que por poucos minutos por dia, bem como procurar apoio psicológico para manter a saúda mental são formas simples de cuidar da saúde do corpo e da mente. E assim, gerir a sua equipe empresa de forma equilibrada.