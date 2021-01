Gestão Comercial e as Entregas aos Clientes

Gestão comercial e o fechamento do negócio

A área de gestão comercial de uma empresa, muitas vezes, possui a função de fechar contratos. Bem como, vender produtos ou serviços.

No entanto, na era digital, a gestão comercial possui alguns papéis que vão além do fechamento do negócio.

Proposta comercial e repasse implícito ao cliente

A imagem da empresa está totalmente ligada à área comercial. Haja vista, que o representante comercial na verdade, representa a empresa. Aliás, na era digital, todos representam a empresa junto ao cliente. Uma vez que as áreas estão expostas na internet, direta ou indiretamente.

Por isso, numa proposta comercial é importante que seja considerada a imagem da empresa. Bem como os fatores presentes na cultura. Ou seja, qual será o repasse que a gestão da empresa está fazendo. Esse repasse corrobora a empresa de forma ampla?

Cultura da empresa e respostas objetivas

Sendo assim, é necessário analisar se a linguagem direcionada ao público da área comercial é a mesma utilizada pela área de marketing digital, por exemplo. Visto que para o cliente as entregas são únicas.

Por isso, é fundamental que a cultura da empresa esteja introduzida em todos os setores. Além disso, a área comercial possui o papel de argumentar com o cliente, respondendo objeções. Uma vez que o perfil do cliente atual é mais dinâmico e questionador.

Sendo assim, a gestão comercial possui um papel além das vendas. Essa gestão possui o papel de fechar um negócio sem gerar prejuízos, ao passo que representa a empresa de forma direta direcionada.