Gestão de Carreiras e Fluxos Internos

A gestão de carreiras e as mudanças do mercado atual

A gestão de carreiras no mercado atual tem sofrido modificações, bem como todos os fluxos das empresas. Haja vista que na era digital as mudanças ocorrem de forma intangível e impactam diretamente na rotina das empresas, através da mudança de comportamento do cliente e do faturamento.

Por isso, quando pensamos em gestão de pessoas devemos abranger essa gestão a todas as vertentes inerentes aos fluxos internos.

Uma vez que pessoas motivadas geram retornos internos e talentos retidos e fidelizados, assim, repassando esse valor ao cliente final.

Capital humano e planejamento estratégico do negócio

Por isso, uma empresa que faz a devida gestão de carreiras do seu capital humano, viabiliza esse recurso, gerando valor interno.

No entanto, muitas empresas acabam por não realizar esse tipo de planejamento temendo não cumprir alguma promessa ao funcionário.

Todavia, a gestão de carreiras não diz respeito a prometer algo ao funcionário. Se refere a um planejamento estratégico para que as pessoas possam crescer conforme o crescimento do negócio.

No entanto, ações imediatas podem ser feitas pela gestão de Recursos Humanos, como a análise dos benefícios, gestão participativa, atuação da gestão com premiações etc.

Atuação direcionada aos objetivos da empresa

Entretanto, todas essas ações dependem do segmento de atuação da empresa, bem como da sua objetividade.

Existem formas bem simplificadas de elaborar uma gestão de carreiras, por exemplo, criando níveis salariais ou ainda, considerando alguns fatores como os resultados das equipes.

Assim sendo, a empresa pode criar pequenos fluxos internos que podem ser melhorados conforme a empresa cresce. Dessa forma, a empresa se torna dinâmica e as melhorias internas e externas se tornam orgânicas.