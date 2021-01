Gestão de Processos e Pessoas

A gestão de pessoas e a otimização dos processos internos

Algumas melhorias podem ser implementadas nas empresas visando a otimização dos processos e a gestão de pessoas.

Isso porque a gestão de pessoas está diretamente ligada a produtividade, visto que as pessoas motivadas produzem mais e ficam mais satisfeitas com a empresa. Ou seja, é um fator que melhora as entregas que a empresa faz ao cliente, bem como torna o ambiente colaborativo, diminuindo o turnover.

Alinhamento de processo e entrega de valores ao cliente final

Sendo assim, é necessário que a empresa direcione suas ações de Gestão de Pessoas para que as equipes estejam alinhadas quanto aos processos, objetivos da empresa e valores de forma geral.

Assim sendo, o repasse de valores que a gestão de pessoas faz aos funcionários são entregues aos clientes de alguma forma. Haja vista que a forma como o cliente é atendido, bem como as áreas se relacionam são perceptíveis ao cliente quando entra em contato com a empresa.

Planejamentos internos e as etapas dos processos

Por isso, a otimização dos processos é um fator pertinente à gestão de pessoas. Haja vista que ao implementar um sistema que diminui as etapas do processo, a empresa valoriza o tempo das equipes. Bem como a gestão pode se apropriar de métricas para que possa amparar planejamentos internos pertinentes a plano de carreiras e benefícios.

Além disso, a empresa pode implementar melhorias que visam motivar a equipe e melhorar os processos, no que tange a execução humana.