Ghost Recon Breakpoint terá fim de semana gratuito

Quem ainda não jogou Ghost Recon Breakpoint terá uma ótima oportunidade de resolver isso durante esta semana, já que a Ubisoft está disponibilizando o seu shooter totalmente na faixa entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2021.

É possível experimentar todos os recursos do jogo sem limites no PC, Xbox One e PlayStation 4 (ou mesmo nos consoles next-gen através da retrocompatibilidade), mas com uma pegadinha: é preciso ser assinante da PlayStation Plus ou da Xbox Live Gold para poder fazer o download.

Caso você faça a compra do jogo depois, todo o seu progresso será importado da versão de teste para a final. Os servidores de teste já estão abertos, e serão fechados às 14h (horário de Brasília) do dia 25, então corra para jogar caso tenha interesse!

