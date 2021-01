Gi Group abre 4.784 vagas de emprego por todo o país; veja os cargos

A Gi Group Brasil, empresa de recursos humanos, abriu novas oportunidades de emprego para trabalhar em todo o país. As vagas abertas são para diversas áreas de atuação.

São 4.784 novas vagas de emprego abertas.

“Fundado em 1998, o Grupo iniciou sua estratégia de expansão internacional no início de 2007, o que levou nossa marca a mais de 50 países na Europa, América e Ásia. Com o empenho e comprometimento de mais de 4.000 funcionários diretos, em 2018 alcançamos o marco de faturamento de 2,3 bilhões de euros, atendendo a mais de 20.000 empresas através de 600 filiais espalhadas pelo mundo. No Brasil, somamos quase 400 funcionários internos e mais de 4.000 terceiros administrados pela Gi Group Brasil.”

Confira alguns cargos ofertados pela empresa logo abaixo.

Cargos oferecidos pela Gi Group

Promotor de Vendas

Consultor de Vendas

Técnico de Enfermagem

Auxiliar de Logística

Operador de Empilhadeira

Vendedor

Conferente

Auxiliar de Loja

Vendedor de Loja

Auxiliar Operacional

Gerente de Loja

Operador de Caixa

Assistente de Logística

Vendedor Externo

Supervisor de Vendas de Loja

Estoquista

Vendedor Interno

Motorista de Entrega

Auxiliar de Produção Industrial; entre outros muitos cargos.

As oportunidades de emprego são para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Piauí, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre, Roraima e Sergipe.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/gi-group/vagas