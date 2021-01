Gigantes da Europa perderam mais de R$ 7 bilhões com pandemia, e Barcelona segue no topo dos mais ricos; veja ranking

O mundo do futebol foi transformado por conta da COVID-19, com os principais clubes do planeta sofrendo uma redução drástica nas finanças, chegando a 1,1 bilhão de euros, algo em torno de R$ 7,2 bilhões.

Segundo o estudo anual da consultoria Deloitte, o faturamento somado das 20 equipes com maiores receitas na temporada foi de 8,2 bilhões de euros, cerca de R$ 54 bilhões, contra 9,3 milhões de euros, aproximadamente R$ 61 bilhões, em relação ao exercício anterior.

Receita importante para todos os clubes, os direitos de transmissão tiveram uma redução grande após a pandemia. A última temporada acabou tendo uma paralisação, que causou um desconto para as emissoras. Somando todos os valores, a queda foi de 937 milhões de euros, cerca de R$ 6,1 bilhões.

A falta de público, obviamente, tirou uma receita alta dos clubes. Os jogos com portões fechados resultaram em mais de 257 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) que não entraram nos cofres das equipes.

Consequentemente, os acordos comerciais de cada equipe também caíram. Um total de 105 milhões de euros (R$ 692 milhões).

Para a atual temporada, de acordo com o estudo, existe uma estimativa de uma queda de 2 bilhões de euros (R$ 13 bilhões) em receitas até o fim da temporada. A falta de bilheteria e o desconto dado em transmissão dos jogos das ‘cinco grandes ligas’ (Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália), além da Uefa, chegam ao valor de 1,2 bilhão (R$ 7,9 milhões).

No faturamento, que não conta venda de jogadores, o Barcelona ficou no topo. O time catalão teve uma receita de 715,1 milhões de euros R$ 4,719 bilhões), seguido bem de perto pelo rival Real Madrid, em segundo com 714,9 milhões de euros (R$ 4,717 bilhões).

Barcelona x Real Madrid, ao vivo, na ESPN Brasil e no ESPN App Getty Images

O Bayern aparece na terceira posição, com um faturamento de 634,1 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões), com o Manchester United em quarto (580,4 milhões de euros – R$ 3,8 bilhões), e o Liverpool (558,6 milhões de euros – R$ 3,6 bilhões) fechando o top-5.

Top-10: