Gilberto analisa o paredão no painel tático da academia: ‘Tem chance do líder indicar a Ker’ | casa BBB

O doutorando em economia analisa o jogo no painel titático com os bonecos dos outros confinados: “Ele não indica ninguém que ele colocou no Vip”, diz ele se referindo ao líder, Nego Di. O brother continua com a sua análise sobre o paredão dessa semana: “Tem a chance dele indicar a Ker”. Gilberto analisa também sobre o voto dos seis imunizados: “Eu acho que esses seis vão no Rodolfo porque Lumena está meio encanada”” Lumena vai ser a porta voz do voto”, comenta ele sozinho na academia.Ele continua sua teoria sobre o jogo e se preocupa: “Eu preciso dar o voto em alguém aqui e eu não faço a mínima ideia em quem vou votar. Caramba, acho que vou para o paredão”.