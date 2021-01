“Baby One More Time”, de Britney Spears, é a música da vez na playlist da Festa Réveillon. Ao ouvir os primeiros acordes, Gilberto logo corre para dançar no palco em frente aos demais brothers. O doutorando em Economia pediu por uma canção da cantora norte-americana na noite anterior e teve seu pedido atendido na primeira festa do BBB21. As sisters e João Luiz se aproximam e fazem uma performance em que Gilberto é o centro da dança.