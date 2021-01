Gilmar diz por que CBF não quis tentar Mourinho e Guardiola para acertar com Dunga: ‘Escolha de urgência’

Convidado especial do Bola da Vez, dos canais ESPN, Gilmar Rinaldi foi questionado sobre diversos assuntos. Entre eles, a escolha de Dunga como técnico após o 7 a 1 sofrido para a Alemanha. O ex-goleiro era o coordenador da seleção na época.

No entanto, Gilmar chegou já sem o poder de escolher o comandante que iria substituir Luiz Felipe Scolari. Enquanto preferia um técnico que dirigisse um time brasileiro e utilizá-lo apenas durante as paralisações no futebol brasileiro por conta da Data Fifa para ir atrás de nomes europeus, como José Mourinho e Pep Guardiola, ele recebeu a notícia de que um acerto com Dunga já estava encaminhado.

“No dia que aceitei ser o coordenador da seleção, fui até a casa do Marín, presidente da CBF na época, que estava com o Marco Polo, que seria o novo presidente, fui com uma lista com cinco nomes, mas a minha ideia não era escolher nenhum treinador naquele momento. A gente tinha dois ou três amistosos, então queria pegar um técnico de algum time que iria parar na data FIFA e deixar ele até a gente escolher o melhor treinador”, disse Gilmar, completando.

“Eu também tinha a ideia de viajar para a Europa e conversar com alguns nomes, que eram os monstros, como Guardiola, Mourinho, se havia a chance de pensar neles para ser o treinador da seleção brasileira, mas fui informado pelo Marco Polo que tinha que ser uma escolha com urgência”, revelou.

Durante o programa, Gilmar disse que não se lembra de todos os nomes que estavam cotados na época, mas revelou que Tite, atual treinador da seleção, corria na frente por tudo que tinha feito com o Corinthians.

“Com isso tinha cinco nomes: Tite era o primeiro, que era, na época, unanimidade pelo momento, Marcelo Oliveira, Abel Braga, Muricy Ramalho e tal. Queria conversar com o escolhido antes de contratar, entender o que ele pensa da seleção, já que ia receber a seleção do 7 x 1, com vários problemas, inclusive psicológicos, com traumas”, disse Gilmar.

“Mas quando estava explicando, o Marín disse: ‘Gilmar, na verdade já temos uma coisa preparada e queria saber se você tem algo contra o Dunga?’. Falei que não, já que o Dunga foi campeão comigo no Internacional, foi medalha de prata nas Olimpíadas, campeão mundial e perguntei o porquê. Ele respondeu que já tinha conversado com ele, que ele seria o técnico e se eu teria algum problema. Disse que faria de tudo para o Dunga dar certo, mas que não era o nome que tinha na minha lista. O primeiro era o Tite por vários motivos, porque aquele era o momento dele” finalizou.

