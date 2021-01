Gionnotti vê São Bernardo com condições de fazer ‘excelente’ Série A2 do Paulista

Em preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o meia Francisco Gionnotti comentou sobre a expectativa pra o desempenho do São Bernardo.

De acordo com o jogador, a equipe do ABC tem condições de fazer uma boa disputa do estadual.

“Estou feliz por começar esta preparação com foco na A2. Espero repetir o desempenho da Copa Paulista, quando pude ajudar o São Bernardo com o apoio dos companheiros. Não conseguimos o título, mas com a chegada do professor Ricardo Catalá, temos condições de fazer uma excelente A2 e conquistar o acesso”, afirmou.

“Sabemos que são equipes qualificadas, mas nós vamos nos dedicar ao máximo e entregar o nosso melhor. É uma competição muito importante para o clube”, completou.

A estreia do São Bernardo na Série A2 do Campeonato Paulista ocorre no fim de fevereiro, diante do Rio Claro.