Giulia Costa desabafa sobre boato de namoro com filha de Fátima e Bonner · .

Giulia Costa foi às redes sociais desabafar sobre os boatos de que estaria namorando Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner. A herdeira de Flávia Alessandra desmentiu os rumores. “Somos melhores amigas”, disse nesta quinta-feira (28).

Em interação com seus seguidores via caixa de perguntas do Instagram, a atriz recebeu a pergunta de um internauta. “Você nunca fala se está namorando a filha da Fátima”, questionou o fã.

“Cara, eu sempre falo. Sempre. E sempre falo que não. Nós somos melhores amigas. Eu não entendo. É porque o jornalismo deve ter essa necessidade de sair disseminando fake news sem apurar só para dar vida ou dinheiro. Sei lá, mas não [é verdade]”, respondeu a filha de Marcos Paulo (1951-2012).

“Não teria problema nenhum se fosse verdade. Mas, simplesmente, não é. E é bem chato ficarem divulgando mentiras sobre a sua vida”, finalizou.

Veja publicações de Giulia Costa sobre Beatriz Bonemer: