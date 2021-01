Gkay e PK mostram vista de hotel, e fãs apostam em entrada no BBB21 · .

Os fãs do Big Brother Brasil 21 começaram a apostar na entrada da humorista Gkay e do cantor PK no reality da Globo. Nesta segunda-feira (11), os famosos publicaram a mesma vista de um hotel nas redes sociais. Os registros levantaram suspeitas no público, que passou a apontar os artistas como possíveis participantes do grupo Camarote.

As imagens foram publicadas nos Stories do Instagram dos supostos brothers, e os fãs do reality se animaram com os registros. “Gkay e PK no BBB? Tô chocado, essa edição vai ser tudo”, disse Heverton Costa no Twitter.

“Se tiver Gkay e PK no BBB mesmo, já tenho os meus preferidos”, avisou a usuária Laurinha Leão. “Se a Gkay e o PK entrarem no BBB, vou ser cadelinha dos dois”, complementou outro perfil identificado apenas como Maria.

No Instagram, Gkay alertou os fãs que pode sumir das redes sociais nos próximos dias. “Tive que sair correndo, estou indo fazer um negócio ali. Então, se ficar sumidinha, vocês já sabem”, afirmou em vídeo publicado nos Stories.

Em seguida, ela escreveu: “Que essa semana venha com chuva de bênçãos! Muito feliz por esse momento que estou vivendo! Que Deus abençoe muito a vida de vocês por tudo que fazem por mim! Vem muita coisa linda pela frente”.

Além da foto no hotel, PK mostrou os bastidores do seu novo corte de cabelo. Porém, horas depois, os Stories com a presença do profissional que realizava a transformação no visual do cantor foram apagados.

O BBB21 começa em 25 de janeiro e será a edição mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio. Os nomes do cantor Jão, das influenciadoras digitais Camilla de Lucas e Andressa Suita, e dos atores Fiuk e Carla Diaz também circulam como possíveis participantes.

Confira os tuítes com os registros e a repercussão dos fãs:

Storys do PK e storys da Gkay, os dois estão no mesmo lugar 👀 Será que eles podem estar confinados para o reality ? #BBB21#RedeBBBpic.twitter.com/RPFpu2f3Ps

— #BBB21 (@Comenta_BBB21_) January 11, 2021

Gkay e Pk no bbb? Tô chocado, essa edição vai ser tudo

— Heverton Costa (@euhevertoncosta) January 11, 2021

Se a gkay e o pk freestyle entrarem no bbb, vou ser cadelinha dos dois

— Maria Santinha (@santinhall) January 11, 2021

Se tiver Gkay e PK no bbb mesmo, eu já tenho os meus preferidos

— Laurinha (@laurinhalleao) January 11, 2021

Mano será que teremos PK E GKAY NO BBB21

— Edmundo (@edmundosantosof) January 11, 2021