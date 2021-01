Globo acaba com divisão e une os 20 participantes; veja vídeos · .

Acabou a divisão de casas do BBB21. No fim do programa desta terça-feira (26), os seis participantes imunes se juntaram ao grupo de 14 que estava na sede principal. Fiuk e Projota foram os dois mais festejados pelos colegas de confinamento no momento da chegada.

Os que estavam na casa não sabiam que ainda existiam outros competidores em uma casa à parte. Fiuk, Juliette Freire, Lumena Aleluia, Arthur Picoli, Viih Tube e Projota entraram imunes na primeira semana de jogo, após uma votação popular.

Caberá aos seis, em consenso, indicar alguém ao paredão no domingo (31). Além disso, o Big Fone, com novidades ainda não reveladas, tocará neste sábado (30).

Lucas Penteado, Nego Di, Caio Afiune, Rodolffo Matthaus, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Karol Conká, Arcrebiano Araújo, Thaís Braz, João Luiz, Pocah, Kerline Cardoso, Gilberto Nogueira e Sarah Andrade recepcionaram os “novatos”. Tudo foi exibido ao vivo na Globo.

Um dos encontros que mais animou os fãs do reality foi o de Fiuk com Carla. “Tô presa nesse abraço da Carla Diaz e do Fiuk”, opinou um usuário do Twitter identificado como Nati. No entanto, a cena não agradou Juliette, que ficou visivelmente incomodada.

Karol Conká também se surpreendeu com a entrada de Projota. “Não acredito, meu Deus”, comentou a cantora, que conta com parcerias musicais feitas em conjunto do rapper.

Assista abaixo vídeos do momento:

