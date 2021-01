Globo apela ao BBB21 no sábado para barrar final da Libertadores no SBT · .

O sábado (30) será movimentado na disputa por audiência na televisão. Às 17h, o SBT vai transmitir a final da Libertadores, com o clássico Palmeiras x Santos. Para tentar barrar a rival e atrair público para sua programação no dia, a Globo decidiu tocar o big fone do BBB21 durante a partida e exibir o momento dentro do Caldeirão do Huck.

O anúncio de que o aparelho tocaria pela primeira vez na temporada no sábado já havia sido feito na estreia do reality, mas a informação de que o momento será mostrado pela Globo (não só pelo pay-per-view) foi antecipada pelo UOL Esporte nesta quarta (27).

Ainda não há divulgação sobre que ordem, castigo ou prêmio o big fone dará para quem atendê-lo, mas Tiago Leifert explicará nos próximos dias, até para gerar uma curiosidade e repercussão nas redes sociais.

O Caldeirão do Huck, com médias que variam de 12 a 15 pontos na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, é líder isolado de audiência aos sábados, mas terá um concorrente de peso neste fim de semana.

O SBT será a única TV aberta a transmistir a final da Libertadores para o Brasil inteiro. O maior ibope da emissora na competição até o momento foi 17,4 pontos, com a semifinal entre Palmeiras x River Plate. A expectativa é superar este índice com a decisão no Maracanã.

A Globo já está veiculando chamadas informando que “na tarde de sábado, vai ter uma big surpresa” com o big fone. Assista abaixo: