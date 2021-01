Globo confirma A Vida da Gente no lugar de Flor do Caribe; saiba quando estreia · .

A Globo optou por uma terceira rodada de reapresentações na faixa das 18h. A Vida da Gente (2011) vai substituir a “edição especial” de Flor do Caribe a partir de 1º de março. O folhetim de Licia Manzo ocupará o horário enquanto a inédita Nos Tempos do Imperador segue em produção nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro –a trama de época ficou para o segundo semestre de 2021.

O . já tinha adiantado que a emissora estudava uma nova reprise para dar tempo à equipe da novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão. A continuação de Novo Mundo (2017) teve suas gravações interrompidas em março de 2020 por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19) e foi uma das últimas produções globais a retomar os trabalhos.

A Vida da Gente foi confirmada pela Globo nesta quinta (28), mas sempre foi a franca favorita para o posto, por ser um fenômeno de exportação para o exterior. Atualmente, ela é a terceira novela mais vendida pela Globo para parceiros internacionais, à frente de sucessos como O Clone (2001), Laços de Família (2000) e A Escrava Isaura (1976).

A trama aborda a relação das irmãs Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano), que trocam de lugar por conta de um acidente trágico. Rejeitada pela mãe por ter uma deficiência, Manuela assume a criação da sobrinha e se envolve com o cunhado, Rodrigo (Rafael Cardoso), depois que a familiar entra em coma profundo.

A história servirá como uma espécie de teste para Um Lugar ao Sol, trama que Licia escreve para substituir a segunda fase de Amor de Mãe no horário nobre. Cauã Reymond dará vida aos gêmeos Renato e Cristian, que são separados ao nascer. Um é adotado por uma família rica, enquanto o outro cresce no meio das ruas do Rio de Janeiro.

Veja o comunicado da Globo na íntegra:

A próxima novela das seis estreia no dia 1º de março e será ‘A Vida da Gente’, trama de Lícia Manzo, com direção de núcleo de Jayme Monjardim. A edição especial vai anteceder a estreia da inédita ‘Nos Tempos do Imperador’, que continua suas gravações nos Estúdios Globo, seguindo todos os protocolos de segurança. A previsão de estreia da novela de Thereza Falcão e Alessandro Marson é para o segundo semestre desse ano.