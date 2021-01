Globo dá spoiler do BBB21 e anuncia que jogo começa antes da estreia; entenda · .

No início da tarde desta sexta-feira (8), a Globo soltou o spoiler prometido do BBB21. De acordo com a emissora, “o jogo começa antes do play”, dando a entender que a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão será iniciada de uma forma diferente. A estreia do programa está mantida para 25 de janeiro.

No vídeo de divulgação do spoiler, a Globo confirmou a manutenção das tradições do Big Brother Brasil, como o líder com ares de rei e poder de veto, provas de resistência, grupos de xepa e VIP na comida, big fone, anjo, monstro, festa e jogo da discórdia. Os participantes de Camarote e Pipoca ainda não foram revelados.

“Este ano, o convite é claro: um verão inteiro com o BBB, em 100 dias de festas, games, provas, surpresas, e, é claro, muito ‘fogo no parquinho’ para brothers e público se divertirem juntos. Mais tempo para curtir, se emocionar, torcer e vivenciar todas as sensações que só o BBB pode proporcionar”, anunciou a Globo em comunicado à imprensa.

Uma das novidades é que xepa e VIP estarão “juntinhos” –na última temporada, as cozinhas eram separadas. O Feed BBB terá uma função de “match”, que ainda não foi explicada, e a casa será multicolorida.

A informação de que “o jogo começa antes do play” foi dada no fim do vídeo. A expectativa é que a Globo libere a espiadinha e crie dinâmicas para serem exibidas nas plataformas digitais antes mesmo do início oficial na TV, que será no dia 25.

“Essas e outras surpresas, que compõem um jogo que acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana, serão reveladas nos próximos dias, naquele esquenta tão aguardado para a 21ª temporada do reality”, explicou a emissora.

Assista ao vídeo de divulgação abaixo: