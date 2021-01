Globo divulga primeira chamada do BBB21 com festas e tretas; veja vídeo · .

A Globo divulgou nesta sexta-feira (1º) a primeira chamada do Big Brother Brasil 21. Em um vídeo de 1 minuto e 31 segundos, a emissora relembrou os melhores momentos do BBB20. “Festas, tretas, amizade, paredão, Big Fone. Será que você tá pronto pra viver as emoções do BBB 21?”, questionou o perfil oficial do canal nas redes sociais.

O vídeo, exibido também no intervalo de A Força do Querer, ressalta os participantes da edição passada e os recordes de votações. Há ainda um aviso aos telespectadores: “2020 foi big [grande]. 2021 vai ser o big dos bigs”.

Também nas redes sociais, o perfil oficial do reality show prometeu novidades para o público e anunciou que em 8 de janeiro haverá a divulgação de informações. Resta saber o que será.

“Vamos começar a conhecer o meu novo BBB? Eu tenho novidades para te contar. E a primeira é essa: save the date [reserve a data]: 08/01/2021”, diz a publicação. J.B. Oliveira, o Boninho, compartilhou a mensagem em seu Instagram e informou que a contagem regressiva começou. “Aquecendo as turbinas dessa nave”, entregou.

A nova temporada do reality show estreará no próximo dia 25, e os participantes ainda não foram revelados. As únicas informações confirmadas até o momento são de que o modelo deste ano seguirá os moldes do BBB20, com integrantes famosos e anônimos, e a temporada será a mais longa da história, com 100 dias de confinamento.

Em entrevista recente no Mais Você, Tiago Leifert avisou que os nomes começarão a ser divulgados a partir de 18 de janeiro, uma semana antes da estreia do programa.

Ainda segundo o apresentador, a casa está quase pronta. A produção encontrou dificuldades em realizar a reforma por causa da pandemia de Covid-19, que deixou os fornecedores sem alguns materiais necessários.

Na internet, há uma lista de nomes especulados –e solicitados– para integrar o time de celebridades confinadas, como Carla Diaz, Gabriela Pugliese, Juju Salimeni, Andressa Urach, Livia Andrade e Fiuk.

Veja a primeira chamada do BBB21:

Festas, tretas, amizade, paredão, Big Fone. Será que você tá pronto pra viver as emoções do #BBB21? pic.twitter.com/jgEDT91azr

— Globo em 🏠 (@RedeGlobo) January 2, 2021

