Globo diz que ‘respeita’ decisão de Fausto Silva de deixar a emissora em 2021 · .

A Globo se manifestou em nota oficial, na tarde desta segunda-feira (25), sobre a saída de Fausto Silva, que não renovará seu contrato com a emissora no final de 2021, após mais de 32 anos de casa. No comunicado, a Globo diz que respeita a decisão do apresentador, que ela queria manter em seus quadros, mas com um programa nas noites de quinta-feira. “Só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu”, disse a TV. Confira a nota na íntegra:

“Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato.

Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu.

Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão.

Para honrar esta história de sucesso, a Globo está determinada a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e do Show dos Famosos.

Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação.

– Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita! – declarou Fausto Silva, com bom humor.”

Faustão ainda não definiu seu futuro

A decisão sobre a saída do titular do Domingão do Faustão foi tomada no último domingo, quando ele se reuniu com Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da emissora.

No início deste ano, Waddington informou ao apresentador que a programação dos finais de semana da Globo vai passar por mudanças em 2021 e que o Domingão não está nesse projeto. Ele ofereceu ao apresentador um horário nas noites de quinta-feira, depois da novela das nove.

Fausto declinou. “Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de uma relação maravilhosa e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo”, disse ao . na manhã desta segunda.

O apresentador ainda não definiu seu futuro. Ele pode ir para a concorrência ou deixar de trabalhar e morar no exterior.