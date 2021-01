Globo e Boninho escondem segredos do BBB21 · .

A menos de três semanas para a estreia do BBB21, poucas informações oficiais foram confirmadas pela Globo e pelo diretor J.B. Oliveira, o Boninho, sobre a nova temporada do reality show. Ao contrário da edição anterior, quando o chefão do programa deu uma série de pistas em suas redes sociais, dessa vez ainda há muitos segredos em relação a formato, dinâmica e até mesmo o número de participantes.

Nesta semana, Boninho respondeu para um seguidor no Instagram que serão “14 na casa”, em relação ao número de competidores do BBB21. Mas até mesmo essa resposta pode guardar uma surpresa.

Afinal, essa será a temporada mais longa da história, com 100 programas ao todo. Como uma edição tão longa pode ter seis concorrentes a menos do que o BBB20? Uma das hipóteses é a de que o reality show terá uma segunda casa ou um outro confinamento além do principal.

De acordo com Boninho, os participantes já estão em um pré-isolamento desde o último domingo (3) e não haverá casa de vidro neste ano. Ele até brincou que entregaria como seria a primeira prova do reality, mas levou uma bronca de Ana Furtado e se calou.

A única certeza que a Globo e o diretor já passaram para os telespectadores é a de que o jogo terá novamente os anônimos inscritos e personalidades da mídia convidadas.

Essa divisão gera uma outra dúvida em relação ao formato. No ano passado, a casa ficou dividida por um muro, com o Camarote (famosos) e Pipoca (inscritos) separados, o que gerou um efeito surpresa. Neste ano, no entanto, todos já sabem que essa mistura vai acontecer.

A Globo marcou para esta sexta-feira (8) a divulgação das primeiras novidades oficiais do reality show. O cronograma é parecido com o do ano passado, quando em 6 de janeiro, a duas semanas da estreia do BBB20, a emissora anunciou que haveria uma mescla de pessoas já conhecidas pelo grande público com anônimos e também que o líder de cada semana teria mais poderes.

Em 2020, a lista de participantes foi revelada em 18 de janeiro, um sábado, e o programa começou três dias depois. Enquanto a oficial do BBB21 não é divulgada, os nomes de possíveis candidatos agitam as redes sociais e sites de entretenimento. A edição de 2021 começa em 25 de janeiro.

Veja abaixo o vídeo em que Boninho leva uma bronca de Ana Furtado ao tentar soltar um spoiler: