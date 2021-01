Globo escala comediante para apresentar #RedeBBB com Ana Clara e Vivian Amorim · .

A Globo anunciou nesta sexta-feira (15) Rhudson Victor como apresentador do #RedeBBB do BBB21. O comediante dividirá o comando de todos os programas que rolam nas plataformas digitais sobre o reality show que faz primeira apresentação em 25 de janeiro com as ex-sisters Ana Clara Lima e Vivian Amorim.

Empolgado com o convite, o digital influencer se emocionou ao saber da novidade. “Eu já tinha me imaginado participando do reality, mas quando eu recebi o convite para ser apresentador da #RedeBBB, eu fiquei sem acreditar. Aconteceu dez vezes melhor do que eu imaginei”, declarou ele em comunicado enviado pela emissora à imprensa.

Rhudson Victor se destacou por seus vídeos bem-humorados nas redes sociais. Ele costuma mostrar situações de seu cotidiano de maneira descontraída. Mas essa não é a sua estreia na Globo: ele já participou do programa É de Casa. Também abriu shows de grandes comediantes do Brasil, e trabalhou durante um ano em São Paulo apresentando seu show solo de stand-up.

O influenciador nasceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e antes de estrear nos palcos, cursou faculdade de História, trabalhou em um supermercado e foi aprovado em um concurso militar. Porém, aos 20 anos de idade, abandonou tudo para ser comediante.

Ana Clara, uma das finalistas do BBB18, ficou animada com a chegada do novo colega. “A cada ano que passa, a gente tem a oportunidade de se reinventar e melhorar. Espero que o nosso trio leve muita alegria para a galera de casa. Estou superfeliz em tê-los comigo”, disse.

Já Vivian, do BBB17, marcará presença na #RedeBBB e também no Multishow, na apresentação do BBB – A Eliminação. “O trabalho vai ser grande, mas a satisfação será maior ainda. Voltar para a #RedeBBB é como reencontrar parentes que eu não via faz tempo, sabe? Eu me sinto em casa de verdade e é um conteúdo com o qual eu me identifico demais. Vai ser uma temporada linda com duas equipes que eu amo”, afirmou.