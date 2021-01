Globo espera testes de Covid-19 para divulgar lista de participantes do BBB21 · .

Apesar da expectativa para a divulgação da lista de participantes do BBB21 nesta segunda-feira (18), a Globo ainda não tem o dia certo desta semana para soltar os nomes que começarão o jogo no próximo dia 25, data de estreia do reality show. A emissora aguarda os resultados dos últimos testes de Covid-19.

A informação foi confirmada pelo diretor J.B. Oliveira, o Boninho, neste domingo (17). Em um post sobre a estreia do The Voice+, o chefão do BBB21 foi questionado por uma seguidora sobre o Big Brother Brasil.

“Boninho, a lista sai amanhã [segunda-feira] no horário comercial?”, perguntou a seguidora Valeska Arantes no Instagram. A Globo tem como tradição divulgar os candidatos do reality show durante os intervalos comerciais ao longo da programação em um dia específico.

Em 2020, a lista foi revelada em 18 de janeiro, um sábado, e o programa começou três dias depois. Neste ano, Boninho preferiu ainda não confirmar uma data. Os candidatos já estão em um pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro.

“Ainda não [vamos divulgar na segunda-feira]. Deixa a gente receber os testes de Covid-19 negativos da galera”, argumentou o diretor para a seguidora em relação aos participantes.

Enquanto a oficial do BBB21 não é divulgada, os nomes de possíveis candidatos agitam as redes sociais e sites de entretenimento. A edição de 2021 começa em 25 de janeiro e será a mais longa da história, com 100 programas.

No sábado (16), Boninho divulgou um enigma sobre o Big Brother Brasil e deixou fãs intrigados. Veja abaixo: