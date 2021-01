Globo exibe filme Rio 2 · .

A Globo exibe a animação Rio 2 na Sessão da Tarde desta quarta-feira (20), às 15h (horário de Brasília). Lançada em 2014, a sequência mostra as araras Blu e Jade morando com seus filhos no Rio de Janeiro. Porém, quando Túlio e Linda encontram pássaros de sua espécie na Amazônia, eles partem para novas aventuras na região Norte do Brasil.

Blu vive feliz na capital fluminense ao lado da companheira Jade e seus três filhotes: Carla, Bia e Tiago. Os donos dos pássaros, Linda e Túlio, estão agora na floresta amazônica fazendo novas pesquisas.

Por acaso, eles encontram a pena de uma ararinha azul, o que pode significar que Blu e sua família não sejam os últimos da espécie. Após vê-los em uma reportagem na TV, Jade insiste para que eles partam para a Amazônia.

Blu inicialmente reluta, mas acaba aceitando a ideia. Assim, toda a família parte em uma viagem pelo interior do Brasil rumo à floresta amazônica. O que eles não imaginam é que encontrarão um velho inimigo: Nigel.

Rodrigo Santoro empresta sua voz para Túlio, personagem que ele também dublou na versão em inglês da animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Virada Radical (quinta-feira) e As Viagens de Gulliver (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Rio 2: