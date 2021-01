Globo exibe filme Super Escola de Heróis · .

A Globo exibe a comédia Super Escola de Heróis na Sessão da Tarde desta terça-feira (19), às 15h (horário de Brasília). Lançado em 2005, o filme conta a história de Will Stronghold (Michael Angarano). O rapaz é filho de dois lendários heróis, mas parece não ter os mesmos superpoderes.

Will é um adolescente comum, que se preocupa com os amigos, as notas do colégio e as garotas. Ele é também integrante da terceira geração da família a estudar na conceituada Sky High, uma escola de elite que tem por meta transformar jovens superdotados em super-heróis do futuro.

Só que há um problema: o protagonista está começando o primeiro ano sem ter manifestado nenhum superpoder. Ele, então, é designado para a categoria inferior de assistente.

Humilhado constantemente pelos colegas, Will ainda precisa esconder o fato de ser filho dos famosos super-heróis Steve Commander (Kurt Russell) e Josie Jetstream (Kelly Preston).

No entanto, quando seus poderes afloram, ele deixa o sucesso subir à cabeça, o que pode comprometer a segurança da escola e, talvez, do mundo.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Rio 2 (quarta-feira), Virada Radical (quinta-feira) e As Viagens de Gulliver (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Super Escola de Heróis: