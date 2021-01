Globo investe em mais filmes inéditos, mas público corre atrás de reprises · .

Emissora com mais espaço para filmes na TV aberta, a Globo exibiu 106 produções inéditas em 2020. Mas, em um ano no qual as produções do cinema passaram a ocupar faixas extras na grade –por conta da paralisação de programas e competições esportivas–, os clássicos também cativaram a audiência.

Sessão de filmes mais nobre da emissora, a Tela Quente promoveu o maior número de estreias: de 50 edições, 31 trouxeram filmes inéditos. E aí se inclui Pantera Negra (2018), o recordista de audiência de 2020.

Outros títulos de destaque exibidos nas noites de segunda-feira foram os vencedores do Oscar Nasce uma Estrela e Bohemian Rhapsody, ambos lançados em 2018. Bem recebido pela crítica, o brasileiro Bacurau (2019) também chegou na TV aberta no horário nobre.

Mas os filmes inéditos também passaram por outras faixas. A Temperatura Máxima –que em breve mudará de horário– contou com a primeira exibição de títulos infantojuvenis como Moana: Um Mar de Aventuras (2016), Trolls (2016), Zootopia (2016) e Uma Dobra no Tempo (2018), entre outros.

Até a Sessão da Tarde recebeu reforços no catálogo. Estrearam diretamente na faixa vespertina diária títulos como a animação Pé Pequeno (2018) e os nacionais Crô em Família (2018) e Tudo por um Popstar (2018), estrelado por Maisa Silva –na época contratada do SBT.

Uma vez clássico…

Os filmes inéditos são importantes para a renovação do acervo, mas os clássicos ainda são capazes de despertar a memória afetiva da plateia. Estrategicamente, a Globo equilibra suas opções. Com a volta da Sessão de Sábado em esquema de temporadas, criou-se um espaço regular para os sucessos que transcendem décadas.

Em 2020, a emissora resgatou filmes como O Guarda-Costas (1991) e o primeiro filme da franquia Jurassic Park, lançado em 1993 –eles estavam, respectivamente, com SBT e Record. Além disso, exibiu Mudança de Hábito (1992), estrelado por Whoopi Goldberg, e Uma Linda Mulher (1990) e Noiva em Fuga (1999), ambos protagonizados por Julia Roberts e Richard Gere.

Em 11 exibições, a Sessão de Sábado fechou com média de 11,3 pontos em São Paulo. Seis dos filmes atingiram mais de dois dígitos: Cinderela (2015) foi o recordista, com 15,5. Também se deram bem Dois Filhos de Francisco (15,1 pontos), Mudança de Hábito (11,7), Lisbela e o Prisioneiro (11,3), Miss Simpatia (11,0) e Uma Linda Mulher, que anotou 10,7.

Para efeito de comparação, a temporada inédita do Simples Assim (2020) fechou com 9,4 de média em seus dez episódios. O recorde positivo do programa de Angélica foi de 10,8 pontos, registrado em 17 de outubro, na segunda semana de exibição.

Nos dois primeiros meses de 2021 –enquanto a Globo reformata o Se Joga, que ganhará uma nova chance aos sábados–, a Sessão de Sábado volta para as afiliadas e retransmissoras que não exibem programação local. Para janeiro, estão previstas as exibições de Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994, dia 2); Velozes & Furiosos (2001, dia 9), O Auto da Compadecida (2000, dia 16) e Independence Day (1996, dia 23).

Entre os filmes mais recentes que ganharam status de “clássicos da Sessão da Tarde” estão as comédias As Branquelas e De Repente 30, ambas de 2004. Afinal de contas, sempre vale a pena rever as cenas em que Latrell Spencer (Terry Crews) solta a voz cantando A Thousand Miles, e é impossível resistir a Jenna (Jennifer Garner) fazendo a coreografia de Thriller.